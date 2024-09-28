За пару дней давление во Владимирской области совершит гигантские скачки

За пару дней во Владимирской области давление совершит гигантские скачки, сообщают синоптики. К полудню субботы давление достигнет своей нижней точкиЗа пару дней во Владимирской области давление совершит гигантские скачки, сообщают синоптики.
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