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Владимирские новости

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За пару дней давление во Владимирской области совершит гигантские скачки

За пару дней давление во Владимирской области совершит гигантские скачки

За пару дней во Владимирской области давление совершит гигантские скачки, сообщают синоптики. К полудню субботы давление достигнет своей нижней точкиЗа пару дней во Владимирской области давление совершит гигантские скачки, сообщают синоптики.

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