Течет кондиционер в квартире: почему это происходит и что с этим делать

Не стоит игнорировать протечки кондиционера, как и полное отсутствие конденсата. Поэтому важно как можно скорее разобраться в причинах и починить устройство Разбираемся вместе с экспертами, почему кондиционер может течь и как это исправить.
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