В Санкт-Петербурге обсудили развитие сельских территорий

НОВОСИБИРСК, 26 апреля, ФедералПресс. Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в заседании профильной комиссии Совета законодателей Российской Федерации, состоявшемся в Санкт-Петербурге.
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