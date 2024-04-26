ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

14 подписчиков

В Санкт-Петербурге обсудили развитие сельских территорий

В Санкт-Петербурге обсудили развитие сельских территорий

НОВОСИБИРСК, 26 апреля, ФедералПресс. Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в заседании профильной комиссии Совета законодателей Российской Федерации, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх