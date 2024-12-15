Юрист Хаминский: оплата переводом на рынке чревата уголовным сроком

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил в разговоре с РИА Новости, что перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма.
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