Юрист Хаминский: оплата переводом на рынке чревата уголовным сроком

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил в разговоре с РИА Новости, что перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма.