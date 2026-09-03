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Спорт Уик-Энд

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Константин ЛЕПЁХИН: От Барриоса не надо ждать сверхъестественного

Константин ЛЕПЁХИН: От Барриоса не надо ждать сверхъестественного

На старте сезона пошли не очень хорошие сигналы для «Зенита». Ресурса у Семака много, но как его использовать – загадка Старт сезона питерской команды «Спорт уик-энд» обсудил с обладателем Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константином Лепёхиным.

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