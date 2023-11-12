Китайские эксперты считают, что отечественным компаниям не стоит чрезмерно увлекаться гонкой импортозамещенияСобытия вокруг китайского рынка полупроводниковых компонентов развиваются стремительно, американские оппоненты и их союзники постоянно вводят новые ограничения, вынуждая местных производителей всё больше рассчитывать на собственные силы.
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