📷❗️Подтверждённый TKMS облик перспективного германского фрегата ПВО и ПРО класса F127 фактически выводит программу далеко за рамки классического европейского понимания фрегата и приближает её к архитектуре полноценных крейсеров противовоздушной и противоракетной обороны.