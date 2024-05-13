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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер пропустил 4 гола после 15 бросков «Ванкувера» в 3-м матче серии и был заменен

«Ойлерс» уступили «Кэнакс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 1-2).  На третий период клуб из Альберты выпустил другого вратаря.

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