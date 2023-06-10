Эксперт рассказал, что делать при столкновении с беспилотником

Свидетелям падения беспилотника не стоит снимать видео, приближаться к упавшему аппарату или трогать его, лучше подумать о возможном укрытии, заявил российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов, сообщает 10 июня РИА Новости.