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Эксперт рассказал, что делать при столкновении с беспилотником

Эксперт рассказал, что делать при столкновении с беспилотником

Свидетелям падения беспилотника не стоит снимать видео, приближаться к упавшему аппарату или трогать его, лучше подумать о возможном укрытии, заявил российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов, сообщает 10 июня РИА Новости.

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