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Тульские новости

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Замглавы Новомосковска проголосует на районном участке

Замглавы Новомосковска проголосует на районном участке

Владимир Токарев впервые проголосует как житель Новомосковска, ранее он голосовал в другом городе. Напоминает, что до 14 сентября можно подать заявление о голосовании по месту нахождения на выборах 2026 года.

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