Ветеран СВО из Бердска планирует попасть в паралимпийскую сборную России

Доброволец потерял на СВО ногу, но не перестал заниматься спортом и завоёвывать медали.Ветеран боевых действий, который был ранен в зоне специальной военной операции Андрей Ровенский, планирует присоединиться к паралимпийской сборной России.
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