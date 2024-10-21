Революция в онкологии: новый метод лечения рака, который меняет правила игры Ирэн ОрлонскаяВ Великобритании был предложен новый метод борьбы с раком шейки матки, который вызвал широкий интерес среди медицинских специалистов.
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