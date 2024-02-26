В США впечатлились темпами продаж электрокара Zeekr 007

Американский портал CarScoops отдал должное успехам китайской «дочки» Geely. Компании Zeekr удалось достичь пятизначных цифр производства за 56 дней, причём результат мог быть ещё лучше, если бы не празднование китайского Нового года.
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