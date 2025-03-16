ЕЦБ: Трамп внес больше неопределенности в экономику, чем ранее COVID

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что действия администрации президента США Дональда Трампа внесли больше неопределенности в мировую экономику, чем ранее пандемия COVID-19.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии