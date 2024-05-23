Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 63 очка на двоих в победном первом матче с «Миннесотой»

Лучшими в составе «Далласа» стали звездные защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг. На счету Дончича – 33 очка, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 12 из 26 с игры, 3 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.