Строительство улицы Восточного выезда в Уфе запланировано к 2025 году

В Уфе продолжается строительство дороги от Восточного выезда на федеральную трассу М-7. По словам начальника управления строительства, ремонта дорог и искусственных сооружений администрации города Константина Паппе, завершить работы планируется в конце 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии