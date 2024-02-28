Глава Северной Осетии рассказал, как решение Путина привлекло деньги на Кавказ

Взаимодействие Северной Осетии-Алании с вице-премьером Александром Новаком, курирующим Северо-Кавказский Федеральный округ (СКФО), позволило республике за 2,5 года привлечь в регион более 31 млрд рублей инвестиций.
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