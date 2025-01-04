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Названы наиболее дешевые туристические направления после новогодних праздников

Названы наиболее дешевые туристические направления после новогодних праздников

«Авиасейлс»: Казань и Баку будут самыми дешевыми направлениями после праздников В январе после новогодних праздников цены на перелеты по внутренним направлениям снизятся в среднем на 30 процентов, а по зарубежным — на 14 процентов, считают аналитики «Авиасейлс».

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