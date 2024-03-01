Младенческая смертность в России снизилась на 50% за 10 лет

За последние 10 лет в России смертность младенцев уменьшилась примерно на половину, а снижение детской смертности зафиксировано даже больше, чем на 50%, заявила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.
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