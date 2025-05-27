Какое значение имеет 2025 год для формирования «многополярного мира»? Как приход «новых американцев» к власти повлиял на глобальную политику? Что скрывают «либеральные ценности» на практике в контексте современных конфликтов? 2025 год можно назвать годом нового мироустройства — многополярного мира.