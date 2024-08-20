Шмаль: на нефтяной игле сидит не Россия, а те, кто от нее крепко зависит

На нефтяной игле сидит не Россия, а те страны, у которых нефти нет и которые от нее сильно зависят. Об этом заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, слова которого передает РИА Новости.
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