Артамонов: при возврате Visa в РФ нужно открывать возможности для «Мира»

Член Совета Федерации Анатолий Артамонов проинформировал о том, что если в РФ вновь начнут действовать зарубежные системы оплаты, необходимо будет в ускоренном режиме заниматься увеличением территории применения отечественных карт «Мир».
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