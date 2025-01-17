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Крещенские купания: судмедэксперт рассказал, кому стоит отказаться от ледяной проруби

Крещенские купания: судмедэксперт рассказал, кому стоит отказаться от ледяной проруби

Крещенская ночь. Ледяная прорубь. Идея окунуться в воду ради очищения тела и духа кажется отличной. Но неподготовленный организм может ответить на этот порыв спазмом сосудов, а сердце — смертельным сбоем.

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