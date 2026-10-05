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300 педагогов работают в учебных центрах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

300 педагогов работают в учебных центрах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

День учителя сегодня празднуют в учебных центрах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В системе корпоративного обучения компаний работают 10 учебных центров, которые помогают энергетикам постоянно повышать профессиональный уровень и получать новые компетенции по ключевым направлениям деятельности компаний.

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