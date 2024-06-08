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Добрый Мир

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Чем Россия может ответить на западные санкции? Да так, что мало точно никому не покажется

Чем Россия может ответить на западные санкции? Да так, что мало точно никому не покажется

Удивительно, какой все же Путин терпеливый и тактичный человек. В его власти полностью обрушить мировую экономику, а он не только этого не делает, но даже еще ни разу не намекнул, как именно может это сделать.

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