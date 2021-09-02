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    /Обычная шарлотка

Кардамон - какой, как и для чего

Кардамон - какой, как и для чего

Во-первых, разный. Существует несколько сортов кардамона. У меня есть четыре - белый, кремовый, зеленый и коричневый.

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Любовь Ивановна
Я как-то случайно попробовала сочетание с кардамоном в индийских сладостях на основе масла гхи и нутовой муки и мне так полюбилось это сочетание, что теперь иногда варю пшенку на молоке с ним.Я его в кофе добавляю, и почти каждый день.

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