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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» не продаcт Диаса «Аль-Хилалю», сообщил гендиректор Дрезен: «Мы были бы глупцами, не так ли? У нас замечательная команда»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал информацию о возможном переходе Луиса Диаса в « Аль-Хилаль ».

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