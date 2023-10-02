СМИ: Алла Пугачева думает о возвращении в Россию

В СМИ появились новости о возможном участии Аллы Пугачёвой на федеральных каналах. По неподтвержденным данным, 74-летняя Примадонна в настоящее время проводит переговоры о своем возможном участии в проектах на российском телевидении.
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