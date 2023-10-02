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  • Бендер Задунайский
    Слюни подбери , убогая . Весь экран забрызгала. Она морально уже сдохла для россиян.Израиль или Росси...
  • Клавдия Золотых
    Писака у тебя течка в крыше?живого человека хоронить!!! да ты первый (Ая)крякнешь!!!! А Пугачева будет жить!!!Израиль или Росси...
  • Бендер Задунайский
    Да прикопайте где - нибудь на пустыре в Иерусалиме .Израиль или Росси...

СМИ: Алла Пугачева думает о возвращении в Россию

СМИ: Алла Пугачева думает о возвращении в Россию

В СМИ появились новости о возможном участии Аллы Пугачёвой на федеральных каналах. По неподтвержденным данным, 74-летняя Примадонна в настоящее время проводит переговоры о своем возможном участии в проектах на российском телевидении.

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