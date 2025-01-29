В Алтайском заповеднике показали "островки летних красок" посреди морозной зимы

Маленькую жизнь можно найти вблизи родников и ручьев Островки весны в Алтайском биосферном заповеднике / Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко запечатлели на фото маленькие островки жизни посреди зимы, сообщает пресс-центр природной территории на своей странице во "ВКонтакте".