В Алтайском заповеднике показали "островки летних красок" посреди морозной зимы

Маленькую жизнь можно найти вблизи родников и ручьев Островки весны в Алтайском биосферном заповеднике / Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко запечатлели на фото маленькие островки жизни посреди зимы, сообщает пресс-центр природной территории на своей странице во "ВКонтакте".
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