На днях Институт РУССТРАТ рассказал про нацистское выступление от чешского сената. Накануне чествования освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим в Польше депутат Гражданской демократической партии и председатель палаты парламента республики Чехия Мирослава Немцова заявила, что русские «должны снова пережить блокаду Ленинграда», и потребовала от Запада усилить антироссийские санкции.
Призвавшая к геноциду русских евро-функционерка испугалась
Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Конечно, это наследники фашизма, не стоит обращать на эти действия фашистов, а нам нужно было самим эту дату как- то вспомнить. Вот, например, 2 февраля в стране должны были отметить победу под Сталинградом, хотя бы показать фильм "Сталинград", а то всего лишь час по ТВ говорили об этом.
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2 час.
Silver Kont
А у неё и так детей нет, подобным особям Бог потомства не даёт...
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52 мин.
Виктор Хованов
Ну вот, я всё время призывал, чтобы "блокаду Ленинграда" мы им устроили, прекратив поставки газа-нефти, и воспрепятствовав экспорту зерна украиной. А они нас опередили с этой "инициативой".
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31 мин.
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