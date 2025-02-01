Призвавшая к геноциду русских евро-функционерка испугалась

РУ

Раиса Утропова

Конечно, это наследники фашизма, не стоит обращать на эти действия фашистов, а нам нужно было самим эту дату как- то вспомнить. Вот, например, 2 февраля в стране должны были отметить победу под Сталинградом, хотя бы показать фильм "Сталинград", а то всего лишь час по ТВ говорили об этом.