Старый Новый год встретили в Музее Победы

В Музее Победы 13 января прошел праздничный концерт, посвященный празднованию Старого Нового года. Посетители музея могли бесплатно послушать выступление вокального коллектива «Мастерская голоса «Путеводная звезда» из подмосковного Одинцова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии