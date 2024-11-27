В Петербурге на ледоколе произошел пожар

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований из-за пожара на судне в морском порту, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление ведомства.
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