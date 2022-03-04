Всё об оружии

74 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Куперман
    куда ж они от кормушки :)Басилашвили и Фок...
  • Вячеслав Дегтярев
    русских до 90-х уважал весь мир, как только открыли занавес так мы сами себе стали на голову дерьмо лить - хамить ста...За что в Европе н...
  • Вячеслав Дегтярев
    русских до 90-х уважал весь мир, как только открыли занавес так мы сами себе стали на голову дерьмо лить - хамить ста...За что в Европе н...

Запад уже создавал «Украину» для провокаций против России

Запад уже создавал «Украину» для провокаций против России

То, что происходит сегодня между Россией и Украиной, уже было в истории – и даже неоднократно. Мятежная провинция, которую накачивают оружием, борьба с русской культурой, интриги западных стран, масштабные военные действия и даже пятая колонна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх