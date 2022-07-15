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Депутат Свищев о Fan ID для Широкова: «Он же наказание отбыл, получил по за слугам. Его теперь на футбол не пускать?»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о Романе Широкове и Fan ID. В августе 2020 года во время матча любительских команд бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России избил главного арбитра встречи.

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