Экс-менеджер сборной России: у Дзюбы много проблем вне поля, которые ему мешают

Оресте Чинквини, который в 2012-2015 годах был менеджером сборной России при Фабио Капелло, в 2017-2018 годах занимал должность спортивного директора "Зенита", объяснил, почему нападающий Артем Дзюба не смог заиграть в чемпионате Турции, и назвал его хорошим игроком для России.