День открытых дверей в УО ´Институт пограничной службы Республики Беларусь´.

УО ´Институт пограничной службы Республики Беларусь´ (далее - Институт) 21 октября 2023 года в 11.00 проводит День открытых дверей (далее - ДОД) для учащихся X-XIклассов учреждений общего среднего образования.
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