Читатели прислали ссылку на сравнение цен в СССР и в современной России. Там можно поспорить, конечно, по поводу средней зарплаты в 195 рублей при Брежневе: врач, например, вполне мог получать вдвое меньше, а достаточно мощный поток подношений от пациентов был далеко не у всех.
Почему советская экономика проиграла капиталистам
Комментарии
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Николай
Автор, тебе сколько годиков, что ты плохо жил при союзе? Вот чем моложе подобные авторы, тем хуже им жилось в советское время. Автор, тебе слава лжеца Солженицына покоя не даёт? Так тебе его не "переплюнуть". даже не старайся.
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18 час.
Александр Ткаченко
Надо же как то оправдать современный беспредел и в ценах и в зарплатах. Афтор похоже не жил в то время которое пытается обгадить. Сейчас таких "самородков" хватает.Однако Сталинские времена для сравнения не берут.Потому что знают где будут со своими сравнениями.
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18 час.
Валерий Вадимов
дикий капитализм..сидя на трубе продавать ресурсы и каждый год поднимать налоги....тут счетовод справится....планы из доклада Даллеса в действии..деградация.отупение,в сми и на экранах низменные страсти,тупое образование,развал промпроизводства...ещё пока держимся на советском наследии...которое один сукин сын сказал,что кроме калош ничего не выпускали...сам то что выпускает?
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15 час.
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