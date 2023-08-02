Почему советская экономика проиграла капиталистам

Николай Автор, тебе сколько годиков, что ты плохо жил при союзе? Вот чем моложе подобные авторы, тем хуже им жилось в советское время. Автор, тебе слава лжеца Солженицына покоя не даёт? Так тебе его не "переплюнуть". даже не старайся.

Александр Ткаченко Надо же как то оправдать современный беспредел и в ценах и в зарплатах. Афтор похоже не жил в то время которое пытается обгадить. Сейчас таких "самородков" хватает.Однако Сталинские времена для сравнения не берут.Потому что знают где будут со своими сравнениями.