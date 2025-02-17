Алтай сохранил 69-ю позицию в рейтинге регионов по качеству жизни населения

Оба Алтая – и край, и республика – имеют не самые лучшие результаты Алтайский край находится на 69-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2024 год, а Республика Алтай – на 78-м, сообщает РИА Новости.