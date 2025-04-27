Брюссель поддержал усилия Армении и бакинского режима по заключению мирного соглашения

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель поддерживает усилия Армении и так называемого Азербайджана по достижению прочного и стабильного мира.
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