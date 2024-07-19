В России создадут легкий военный автомобиль "Витязь" для нужд СВО

В России создадут новый легкий военный автомобиль "Витязь", оснащенный системой РЭБ "Волнорез". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия-разработчика данной машины ООО "Арго" Константина Багдасарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии