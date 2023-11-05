Банк Канады видит риски в ипотеке с переменной ставкой

Банк Канады выразил обеспокоенность по поводу предложения банками переменных ипотечных кредитов с фиксированными платежами из-за роста числа заемщиков, столкнувшихся с отрицательной амортизацией своих кредитов.
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