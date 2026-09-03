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Задержание судна РФ в Норвегии, продажа айфонов и судьба Шуховской башни

Задержание судна РФ в Норвегии, продажа айфонов и судьба Шуховской башни

- Норвежские власти по решению суда арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в Баренцбурге на Шпицбергене; - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в новом эпидсезоне в Россию могут прийти гонконгский и свиной грипп, к которым у граждан нет должного иммунитета; - Магазин продал три айфона за 490 тыс.

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