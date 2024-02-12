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Квартира, дом, дача

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Как сдерживать беспорядок в доме с помощью метода пяти вещей

Как сдерживать беспорядок в доме с помощью метода пяти вещей

Подход к уборке от профессионального психотерапевта. Что такое «метод пяти вещей» Это подход к домашним обязанностям, который придумала КейСи Дэвис — лицензированный психотерапевт, TikTok‑блогер с 1,5 млн подписчиков и автор книги «Ненавижу уборку.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Особо порадовало: Затем сосредоточьтесь на посуде. Сгрузите грязные тарелки и чашки в раковину или посудомоечную машину. Сразу всё мыть не надо. Сразу напомнило, в чём разница в подходе к мытью посуды у женщин и мужчин - женщины моют посуду после еды, мужчины перед едой...
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