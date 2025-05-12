Девятиклассникам упростили переход в колледжи: Госдума изменила правила

Школьникам больше не нужно сдавать четыре экзамена для поступления в колледж.Государственная Дума приняла решение, которое значительно упростит жизнь девятиклассникам, желающим продолжить обучение в колледжах.
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