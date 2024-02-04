Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️Громкие звуки в центре Севастополя — это военные проводили тренировку «Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО с применением реактивных бомбометов», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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