Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️Громкие звуки в центре Севастополя — это военные проводили тренировку «Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО с применением реактивных бомбометов», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.