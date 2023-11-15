У побережья Кинбурнской косы заметили морские мины ВСУ

РИАМО - 15 ноя. Замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол заявил, что морские мины ВСУ после штормов всплывают у побережья косы в Херсонской области, некоторые из них выплывают на берег.