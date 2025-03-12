Физико-технический институт имени Иоффе в Петербурге станет базой нового центра импортозамещения

Его запуск намечен на 2026 год При Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе РАН в Санкт-Петербурге создается современный центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере электроники.
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