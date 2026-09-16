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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фисенко об оскорблениях на льду: «С Мичкова спрашивал за слова, зашел к ним в раздевалку, говорю: «###, мне не 18 лет, чтобы ты так со мной разговаривал»

Бывший нападающий «Лады» Михаил Фисенко рассказал о конфликтной ситуации с форвардом Матвеем Мичковым, который ранее играл за «Сочи».

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