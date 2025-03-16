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Царьград

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На фрукты не надейтесь. Доктор Мясников про весенний авитаминоз: "Прошлогодние яблоки ни при чём"

На фрукты не надейтесь. Доктор Мясников про весенний авитаминоз: "Прошлогодние яблоки ни при чём"

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале затронул тему весеннего авитаминоза.

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