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Царьград

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Мэрия Москвы анонсирует фестиваль «Город неравнодушных» с более чем 20 НКО

Мэрия Москвы анонсирует фестиваль «Город неравнодушных» с более чем 20 НКО

На благотворительном фестивале «Город неравнодушных» в Москве, запланированном на 12-13 апреля, выступят более 20 НКО.

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